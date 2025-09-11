Εκατοντάδες νοτιοκορεάτες εργάτες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών Αρχών για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai Motor, απελευθερώθηκαν και θα μεταφερθούν σύντομα στο αεροδρόμιο, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Λίγο νωρίτερα νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να επιτρέψει στους εργάτες αυτούς να παραμείνουν στις ΗΠΑ για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς εργάτες, αλλά μόνο ένας επέλεξε να παραμείνει.

Το άνοιγμα αυτό του Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει κατά μία ημέρα η αναχώρηση μιας πτήσης τσάρτερ για τον επαναπατρισμό των εργατών. Η αναχώρησή τους από τις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα.

Περίπου 300 Νοτιοκορεάτες συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μαζί με 175 άλλους στην Τζόρτζια, στο χώρο όπου κατασκευάζεται το 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εργοστάσιο των Hyundai Motor και LG Energy Solution, το οποίο θα παράγει μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι οι διαδικασίες για την αναχώρηση των Νοτιοκρεατών σταμάτησαν, καθώς αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν στην πρόταση του Τραμπ.

Ο Τραμπ ζήτησε από Αμερικανούς αξιωματούχους να «ενθαρρύνουν» τους εργάτες, που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο, να παραμείνουν στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοτιοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Τραμπ πρότεινε να παραμείνουν οι Νοτιοκορεάτες για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν Αμερικανούς.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών, Τσο Χιούν, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε προτείνοντας να επαναπατρισθούν αεροπορικώς οι Κορεάτες και στη συνέχεια, εφόσον θέλουν να επιστρέψουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τσο δήλωσε επίσης ότι οι εργάτες δεν θα φορούν χειροπέδες όταν μεταφερθούν από το κέντρο κράτησης στο αεροδρόμιο, μετέδωσε το Yonhap. Οι μεταναστευτικές Αρχές των ΗΠΑ μεταφέρουν συνήθως δέσμιους τους μετανάστες για να τους επιβιβάσουν σε πτήσεις απέλασης.

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε σοκ στη Νότια Κορέα και έκανε νοτιοκορεατικές εταιρείες να αναρωτιούνται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κορεατικές επιχειρήσεις έχουν παραπονεθεί για τα αυστηρά όρια που θέτουν οι ΗΠΑ στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για εξειδικευμένους ξένους εργάτες, για τα οποία λένε πως τις δυσκολεύουν να στέλνουν γρήγορα προσωπικό για να επιλύουν τα περίπλοκα ζητήματα που προκύπτουν κατά την κατασκευή εργοστασίων υψηλής τεχνολογίας ή για να εκπαιδεύσουν ντόπιους εργάτες.

Πηγή: ΑΠΕ