Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ