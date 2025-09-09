Ο Τομ Φίλιπς, ο άνθρωπος που δίχασε τη Νέα Ζηλανδία για σχεδόν τέσσερα χρόνια, έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την Αστυνομία, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Για άλλους ήταν ένας επικίνδυνος εγκληματίας που εξέθεσε τα τρία παιδιά του σε απίστευτους κινδύνους αναγκάζοντάς τα να ζουν στην άγρια φύση και κάνοντας ένοπλες ληστείες. Για μια μικρή μερίδα υποστηρικτών του, όμως, ο φυγάς ήταν ένας πατέρας που «ήθελε απλώς να τα προστατεύσει» και πέθανε ως θύμα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο 38χρονος εξαφανίστηκε παίρνοντας μαζί του τα τρία ανήλικα παιδιά του, Τζέιντα, Μάβερικ και Έμπερ, μετά από δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Το φορτηγό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην ακτή, με άδεια παιδικά καθίσματα στο πίσω μέρος, γεγονός που οδήγησε σε τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Δεκαεπτά ημέρες αργότερα εμφανίστηκε ξανά με τα παιδιά στο πατρικό του, λέγοντας ότι «χρειαζόταν χρόνο για να καθαρίσει το μυαλό του».

He shot a policeman, made his children live in the wild for years and even took one of them on armed robberies. So why are so many still saying New Zealand's fugitive dad died a victim? https://t.co/CqZwkVE5U5 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 8, 2025

Η ανακούφιση κράτησε λίγο. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, εξαφανίστηκε ξανά, παραβιάζοντας τους όρους της δικαστικής απόφασης και αγνοώντας την επικείμενη δίκη του για σπατάλη αστυνομικών πόρων. Από τότε ξεκίνησε η μεγάλη φυγή του. Κατάφερε να αποφεύγει τις Αρχές, ενώ εμφανίστηκε σε ένοπλες ληστείες τραπεζών, σε διάρρηξη καταστημάτων και σε βίντεο όπου κουβαλούσε όπλα και προμήθειες μέσα στη ζούγκλα, με τα παιδιά του πάντα στο πλευρό του.

Η παρουσία τους προκαλούσε σοκ: ακόμα και σε διαρρήξεις έπαιρνε μαζί του ένα από τα παιδιά, ίσως ελπίζοντας ότι έτσι η Αστυνομία δεν θα επενέβαινε δυναμικά αν έβλεπε ανηλίκους. Το τίμημα, όμως, ήταν τεράστιο: απομόνωση, έλλειψη κανονικής εκπαίδευσης και ιατρικής φροντίδας, επιβίωση σε πρόχειρους καταυλισμούς μέσα σε παγωμένα βουνά. Ψυχολόγοι επισημαίνουν πως η εμπειρία αυτή θα αφήσει βαθιά τραύματα.

Followed this case since it started… finally comes to an end. I can only imagine the damage these kids have endured & sadly will for probably their entire lives.



Tragically, it’s always the children who are the real victims in these cases. I’ve seen & heard shocking things… pic.twitter.com/TUrLDTtc34 — Adam Whittington (@AdamWhitto23) September 8, 2025

Το τέλος της φυγής του ήρθε με τον θάνατό του σε ανταλλαγή πυρών

Το τέλος ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ο Φίλιπς και η 12χρονη κόρη του εντοπίστηκαν να κάνουν διάρρηξη σε κατάστημα σε χωριό της Βόρειας Νήσου. Καταδιώχθηκαν από την Αστυνομία, αλλά παγιδεύτηκαν σε μπλόκο με καρφιά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών: ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ ο Φίλιπς σκοτώθηκε επιτόπου. Η κόρη του σώθηκε και οδήγησε τις Αρχές στα δύο μικρότερα αδέλφια της, που βρέθηκαν ζωντανά σε αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Η κοινωνία της Νέας Ζηλανδίας παραμένει διχασμένη. Για πολλούς, ο Φίλιπς ήταν «ένας επικίνδυνος και ανεύθυνος άνδρας που θυσίασε την παιδική ηλικία των παιδιών του». Για άλλους, κυρίως μέσα από σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, ήταν ένας «πατέρας που απλώς δεν εμπιστευόταν το σύστημα» και ήθελε να μεγαλώσει τα παιδιά του με τον δικό του τρόπο. «Γιατί δεν τον άφηναν ήσυχο;», έγραψε ένας υποστηρικτής.

Η μητέρα των παιδιών εξέφρασε ανακούφιση που τα τρία παιδιά επέστρεψαν σώα, αλλά και λύπη για την αιματηρή κατάληξη: «Τα παιδιά μάς έλειπαν κάθε μέρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ελπίζαμε πάντα σε μια ειρηνική επιστροφή».

Η Αστυνομία από την πλευρά της θεωρεί ότι το κεφάλαιο «Φίλιπς» έκλεισε με τον μόνο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει για τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα που σχολίασαν το συμβάν: ήταν τελικά ένας αδίστακτος φυγάς που έπαιξε με τη ζωή των παιδιών του ή ένας πατέρας που πέθανε ως «θύμα» ενός συστήματος που δεν εμπιστευόταν;