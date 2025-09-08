Ελεύθεροι αφέθηκαν 45 στρατιωτικοί που βρισκόταν αιχμάλωτοι σε περιοχή του νοτιοδυτικού τμήματος της Κολομβίας, υπό τον έλεγχο διαφωνούντων πρώην ανταρτών των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων (FARC), σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι – στρατηγικής σημασίας για τα καρτέλ κοκαΐνης – περιοχή που αποτελεί προπύργιο του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (Estado Mayor Central / EMC) της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο. Πρόκειται για ένα από τα τμήματα των πρώην FARC – της άλλοτε μεγαλύτερης παράταξης ανταρτών στη Λατινική Αμερική – που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Χθες Κυριακή, ο στρατός είχε απελευθερώσει 27 από τους στρατιωτικούς που είχαν αιχμαλωτιστεί.