Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές στον βορειοανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, με το Ισραήλ να ισχυρίζεται ότι στόχευσε θέσεις της Χεζμπολάχ.

«Ισραηλινές επιδρομές στην Μπεκάα και στα υψώματα Χερμέλ άφησαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες», τόνισε το λιβανικό υπουργείο.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά επιδρομές στον βορειοανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Με ανάρτηση στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, δήλωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν «πολλαπλές θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων θέσεων της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του σιιτού κινήματος.

Αυτές είναι οι πρώτες ισραηλινές επιδρομές από τότε που ο Λίβανος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιό του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που βγήκε σοβαρά αποδυναμωμένη από τον πρόσφατα πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε πέντε στρατηγικής σημασίας συνοριακές θέσεις στο νότιο Λίβανο και διεξάγει τακτικά επιδρομές, κυρίως εναντίον θέσεων και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ