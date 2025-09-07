Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή την επιχείρηση Patriot 2.0, ώστε η αστυνομία να συλλάβει και απελάσει όλους τους παράτυπους μετανάστες στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times και μέσα ενημέρωσης της Βοστόνης χθες Σάββατο, επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, έγραψαν πως τονίζεται ότι στο στόχαστρο βρίσκονται «εγκληματίες αλλοδαποί» στην πολιτεία.

Η επιχείρηση βαφτίστηκε Patriot 2.0, έπειτα από εκείνη του Μαΐου που είχε αποτέλεσμα να συλληφθούν 1.500 άνθρωποι στην πολιτεία, κατά τα δημοσιεύματα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η νέα επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για τις προθέσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) και ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE).

Πηγή των Τάιμς είπε πως η επιχείρηση βάζει ιδίως στο στόχαστρο μετανάστες που αφήνονται ελεύθεροι παρότι η ICE ζητεί να παραμείνουν έγκλειστοι σε φυλακές στην πολιτεία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, καθώς την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει τον στρατό και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στο Σικάγο, για να αυξηθούν οι συλλήψεις και οι απελάσεις στην τρίτη μεγαλύτερη αμερικανική πόλη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός NBC 10 Boston, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News, μετέδωσε πως σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του DHS καταφέρθηκε εναντίον των πολιτικών της δημάρχου της Βοστόνης: η δημοκρατική Μισέλ Γου υπερασπίζεται το καθεστώς «πόλης-καταφυγίου» που ισχύει επί χρονιά.

Οι πολιτικές της «όχι μόνο προσελκύουν και υποθάλπουν εγκληματίες, αλλά βάζουν επίσης αυτούς τους ανθρώπους, που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, πάνω από τα συμφέροντα των νομοταγών αμερικανών πολιτών. Η ICE συλλαμβάνει σεξουαλικά αρπακτικά, παιδεραστές, δολοφόνους, διακινητές ναρκωτικών και μέλη συμμοριών που αφήνουν ελεύθερους οι τοπικές αρχές», υποστήριξε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ