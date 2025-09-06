Κοριτσάκι που απομακρύνθηκε από τη Γάζα με σπάνια ασθένεια αναρρώνει από υποσιτισμό σε ιταλικό νοσοκομείο. Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες του AP, που δείχνουν την κατάσταση του παιδιού πριν από έναν μήνα και τη βελτίωση της υγείας του μετά τη μεταφορά του στην Ιταλία.

Από την άφιξή της εξαντλημένη στην Ιταλία από τη Γάζα, η μικρή Shamm Qudeih γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά της και πήρε βάρος με μια νέα διατροφή που περιλαμβάνει ειδική κρέμα –πρόοδος που δίνει ανακούφιση για τους γιατρούς που τη φροντίζουν για σοβαρό υποσιτισμό, επιδεινωμένο από μια γενετική μεταβολική ασθένεια.

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν, το παιδάκι σοβαρά υποσιτισμένο, σε κακή κατάσταση, αγκάλιαζε τη μητέρα του σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, μετά από μήνες αδυναμίας να πάρει τροφή και θεραπεία λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού που στόχευε να πιέσει την οργάνωση Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους, όπως γράφει το AP. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε στην Ιταλία για ιατρική περίθαλψη, μαζί με έξι άλλα παιδιά από τη Γάζα.

Μια συγκλονιστική φωτογραφία της Shamm να σφίγγεται στην αγκαλιά της μητέρας της, με μπερδεμένα μαλλιά και πλευρά που προεξείχαν, τραβήχτηκε από τη φωτογράφο της Associated Press, Mariam Dagga, λίγες μέρες πριν φύγει από τη Γάζα στις 13 Αυγούστου. Ήταν μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της Dagga, η οποία σκοτώθηκε μαζί με άλλους 21 ανθρώπους σε ισραηλινό πλήγμα στις 25 Αυγούστου στο ίδιο νοσοκομείο στη νότια Γάζα.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, βιώνουν καταστροφικά επίπεδα πείνας λόγω του αποκλεισμού και των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την κορυφαία παγκόσμια Αρχή για τις κρίσεις πείνας. Η πόλη της Γάζας βιώνει λιμό, όπως έχει αναφερθεί.

Δείτε φωτογραφίες που καταγράφηκαν στη Γάζα, πριν μεταφερθεί το παιδί:

Οι νέες εικόνες, από την Ιταλία:

Η ανάρρωση του παιδιού

Μέχρι αυτή την εβδομάδα, η Shamm καθόταν σε ένα παιδικό κρεβάτι νοσοκομείου στη Νάπολη, με τα ξανθά μαλλιά της δεμένα σε κοτσίδα. Φορούσε μπλουζάκι με την επιγραφή «cute» (χαριτωμένο). Τα μεγάλα μάτια της έλαμπαν καθώς η μεγαλύτερη αδερφή και η μητέρα της την φώναζαν από την άλλη άκρη του δωματίου, και χαμογέλασε, όπως αναφέρει το AP.

Όταν έφτασε στην Ιταλία ζυγίζοντας περίπου 4 κιλά, η Shamm βρισκόταν «σε σοβαρή και κρίσιμη κλινική κατάσταση», δήλωσε ο δρ. Daniele de Brasi, ειδικός σε παιδικές γενετικές ασθένειες που τη φροντίζει στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Santobono Pausilipon της Νάπολης.

Τώρα ζυγίζει 5,5 κιλά, που είναι ακόμα μόλις το μισό του μέσου βάρους για παιδί της ηλικίας της, ανέφερε ο δρ. de Brasi.

Ο γιατρός τόνισε ότι «ένα μεγάλο μέρος» της κατάστασής της οφείλεται σε μια γενετική μεταβολική ασθένεια που ονομάζεται νόσος αποθήκευσης γλυκογόνου, η οποία παρεμποδίζει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα υδατανθράκων, και μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία και καθυστέρηση ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω διατροφής υψηλών υδατανθράκων.

«Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδό της», δήλωσε ο δρ. de Brasi.

Ο αγώνας μιας μητέρας

Η Shamm υπέφερε από υποσιτισμό από τη γέννησή της, λίγες εβδομάδες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, στην οποία μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως αμάχους, και πήραν άλλους 251 ομήρους. Σαράντα ομήροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, αφού οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους απελευθερώθηκαν σε κατάπαυση πυρός ή άλλες συμφωνίες.

Το Ισραήλ απάντησε με επίθεση που, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας, έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους σε σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ανήκει στην κυβέρνηση υπό τη Χαμάς, δεν αναφέρει πόσοι ήταν άμαχοι ή μαχητές, αλλά ότι περίπου οι μισοί από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η οικογένεια αναγκάστηκε να μετακινηθεί πάνω από δώδεκα φορές, και η μητέρα της Shamm, Islam, αγωνίστηκε να της εξασφαλίσει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα, επισκεπτόμενη πολλά νοσοκομεία και κλινικές. Οι γιατροί υποψιάζονταν τη σπάνια ασθένεια αλλά δεν μπορούσαν να τη διαγνώσουν, ούτε να τη θεραπεύσουν σωστά, προσφέροντας μερικές φορές μόνο αντιβιοτικά.

«Η κατάσταση χειροτέρευε λόγω της έλλειψης τροφής, θεραπείας και δυνατοτήτων», είπε η Islam σε συνέντευξη, με τη Shamm στην αγκαλιά της. «Έχουμε μετακινηθεί περίπου 15 φορές, από σκηνή σε σκηνή. Περπατούσαμε μεγάλες αποστάσεις και κατά τη διάρκεια, έκανε ζέστη και μας χτυπούσε ο ήλιος».

Για ένα διάστημα, οι γιατροί χορηγούσαν ειδικό γάλα, αλλά η Shamm δεν το δεχόταν, έχοντας χάσει τη συνήθεια να πίνει γάλα μετά την έλλειψη προμηθειών στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η πείνα και ο υποσιτισμός στη Γάζα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών βρέθηκαν με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, εκ των οποίων πάνω από 2.500 με σοβαρό υποσιτισμό, το πιο επικίνδυνο επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι αριθμοί πιθανόν είναι υποεκτιμημένοι.

Η τελευταία φωτογραφία στη Γάζα

Στο νοσοκομείο Nasser στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας, η Dagga φωτογράφισε τη Shamm για τελευταία φορά στις 9 Αυγούστου. Κατά την επίσκεψη, η Shamm έκλαιγε στο κρεβάτι της. Τα χέρια, τα πόδια και τα πλευρά της ήταν σκελετωμένα, ενώ η κοιλιά της ήταν πρησμένη.

Η Islam είχε πάει σχολείο με τη Dagga, η οποία επισκεπτόταν το νοσοκομείο και την θυμόταν με αγάπη.

«Πάντα ερχόταν στο νοσοκομείο για να μας βλέπει, εμένα και τη Shamm», είπε η Islam. «Έμεινε μέχρι το τελευταίο σκαλί για να μου πει αντίο πριν φύγουμε για την Ιταλία».

Συνεχιζόμενη θεραπεία

Η Shamm είναι ανάμεσα σε 181 παιδιά που λαμβάνουν θεραπεία στην Ιταλία, σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περίπου το ένα τρίτο αυτών έφτασε μετά τον Μάρτιο, όταν το Ισραήλ τερμάτισε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς και επέβαλε αποκλεισμό 2,5 μηνών σε όλες τις εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων.