Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο χθες, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, προειδοποίησε τα πλήθη πως «τα ρομπότ είναι εδώ» και ότι είναι «ευθύνη μας να προετοιμάσουμε τα παιδιά της Αμερικής» για τις δεκαετίες κατά τις οποίες θα κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», είπε. «Κατά τη διάρκεια αυτού του πρωτόγονου σταδίου, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη όπως θα αντιμετωπίζαμε τα δικά μας παιδιά – ενδυναμώνοντας, αλλά με προσεκτική καθοδήγηση».

Η εκδήλωση, σύμφωνα με το BBC, ήταν μια συνάντηση της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συστάθηκε νωρίτερα φέτος και ήταν μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ.

Μπορεί οι εμφανίσεις της πρώτης κυρίας στον Λευκό Οίκο να μην είναι τόσο συχνές, ωστόσο το BBC αναφέρει πως η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια πιο ενεργή -και στοχευμένη- προσέγγιση σε έναν ρόλο του οποίου τα καθήκοντα δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα και «μεταμορφώνονται» από κυβέρνηση σε κυβέρνηση.

Εκτός από το πρόσφατο έργο της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μελάνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του νόμου «Take It Down Act», ο οποίος ποινικοποιούσε την ανάρτηση «προσωπικών εικόνων» -πραγματικών ή δημιουργημένων από Τεχνητή Νοημοσύνη- στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου.

Το νομοσχέδιο έλαβε σπάνια διακομματική υποστήριξη μεταξύ των βαθιά διχασμένων νομοθετών των ΗΠΑ.

Η Ενιάβ Ραμπινόβιτσ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve και ιστορικός που επικεντρώνεται στις πρώτες κυρίες, δήλωσε στο BBC ότι, ενώ «δεν είναι ασυνήθιστο» για όσους βρίσκονται σε αυτόν τον ρόλο να επικεντρώνονται στους νέους, η κυρία Τραμπ έχει ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση.

«Οι πρώτες κυρίες συνηθίζουν να επικεντρώνονται σε τομείς που θεωρούνται πιο “θηλυκοί”, όπως τα παιδιά και η εκπαίδευση», είπε. «Αυτό που είναι ασυνήθιστο με τη Μελάνια είναι η προσέγγισή της».

«Δεν προέρχεται από τη μητρική, θηλυκή πλευρά του θέματος», πρόσθεσε η κα Ραμπινόβιτσ. «Αλλά περισσότερο από την επιχειρηματική πλευρά του θέματος».

«Εστιάζοντας τις προσπάθειές της στις τεχνολογικές, επιχειρηματικές και νομοθετικές πτυχές της εκπαίδευσης και της προστασίας των παιδιών, η κυρία Τραμπ δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος γύρω από τις τεχνολογίες που εξελίσσονται γρήγορα», δήλωσε η Ανίτα ΜακΜπράιντ, διευθύντρια της Πρωτοβουλίας Πρώτων Κυριών του Αμερικανικού Πανεπιστημίου.

«Μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα [τον ρόλο της] αποτελεσματικά, με αξία και ουσία», πρόσθεσε. «Μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ψήφιση νομοθεσίας».

Ταυτόχρονα, η πρόσφατη επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο, Πούτιν, στην οποία έγραφε πως «είναι ώρα να προστατεύσουμε τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές παγκοσμίως», καταδεικνύει, σύμφωνα με τη ΜακΜπράιντ, ότι, αν και ίσως είναι λιγότερο ορατή από ορισμένες από τις προκατόχους της, είναι πρόθυμη να ασχοληθεί με τα θέματα που την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

«Το κάνει με τους δικούς της όρους», καταλήγει η ΜακΜπράιντ. «Ενδιαφέρεται για την ποιότητα, όχι για την ποσότητα. Δεν πρόκειται να περιοριστεί από το πώς οποιοσδήποτε άλλος στο παρελθόν έχει εκτελέσει τον ρόλο».