Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα είναι απαράδεκτη, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετίας και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



Η πρόταση του Ρώσου προέδρου

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσκάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη ρωσική πρωτεύουσα, ώστε να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είπα ναι, μπορεί ο Ζελένσκι να έρθει στη Μόσχα αν θέλει, αρκεί να είναι έτοιμος για συνομιλίες», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αμφισβήτησε, ωστόσο, για ακόμη μία φορά τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως προέδρου της Ουκρανίας, αποκαλώντας τον «επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης». Όπως ανέφερε, η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης αποτέλεσμα ενός κατακτητικού πολέμου αποικιακού τύπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία και ότι η Ουκρανία δεν είναι ικανή να διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση. «Όλες οι μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην επίθεση» σε όλους τους τομείς του μετώπου, τόνισε, πιστεύοντας ότι τα στρατεύματα του Κιέβου δεν έχουν τα μέσα για να διεξάγουν «μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις» και προσπαθούν μόνο να κρατήσουν τις θέσεις τους.

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Ρώσος ηγέτες ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι δική του δουλειά να κρίνει το έργο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά η σύνοδος κορυφής του περασμένου μήνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έδειξε ότι ο Γουίτκοφ μέτεφερε με ακρίβεια τις θέσεις της Ρωσίας στην αμερικανική κυβέρνηση.

Στις 11:30 την Πέμπτη η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη μετά τη σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται στο Παρίσι σήμερα, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει δείπνο με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.