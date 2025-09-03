Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν ένα πρώτο ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών κατέληξε σε βίαιο επεισόδιο με θύμα μια γυναίκα που είναι «μοντέλο ποδιών». Ο άνδρας, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν δίστασε να την παρασύρει με το αυτοκίνητό του μετά την άρνησή της να ικανοποιήσει μια… ιδιαίτερη επιθυμία του.

Ο 28χρονος Έλμονσι Σερκλ (Elmoncy Sercle) κανόνισε ένα ραντεβού με τη γυναίκα μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Seeking, σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Serena στην Αβεντούρα την περασμένη Κυριακή, όταν της ζήτησε να μυρίσει τα πόδια της και να αγοράσει τα χρησιμοποιημένα αθλητικά της παπούτσια.

Σύμφωνα με τη New York Post, το μοντέλο -το οποίο ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του- αρνήθηκε να μυρίσει τα πόδια της και στη συνέχεια είπε στον Σερκλ ότι για τα παπούτσια θα έπρεπε να πληρώσει 1.000 δολάρια και ότι η ίδια έπρεπε να τα πάρει από το αυτοκίνητό της, για να του τα δώσει.

Florida man allegedly runs over foot model with car on their first date after she refused to let him smell her feet https://t.co/fj3f1URISr pic.twitter.com/BcHaNI5HDb — New York Post (@nypost) September 3, 2025

Ο Σερκλ δεν δέχτηκε το υψηλό χρηματικό ποσό που του ζητήθηκε και το μοντέλο κλείστηκε στο μπάνιο του ξενοδοχείου.

«Όταν έφτασα στο ραντεβού και συναντηθήκαμε, το μόνο που ήθελε ήταν να μυρίσει τα πόδια μου και εγώ δεν ένιωθα άνετα με αυτό», δήλωσε το μοντέλο στο τοπικό δίκτυο Local 10. «Μπορεί να πάρει τα αθλητικά μου παπούτσια, όσα θέλει», πρόσθεσε. «Είναι απλώς βρομερά, παλιά παπούτσια. Κάποιοι άνθρωποι έχουν περίεργα γούστα».

Όσο ήταν στο μπάνιο, η γυναίκα άκουσε τον Σερκλ να φεύγει τρέχοντας από το δωμάτιο και νόμισε ότι της είχε κλέψει κάτι, ανέφερε η αστυνομία. Η ίδια έτρεξε στο πάρκινγκ, όπου φέρεται να είδε τον Σερκλ να οδηγεί ένα κόκκινο SUV Mercedes. Εκείνος την προσπέρασε, έκανε αναστροφή και την παρέσυρε με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αναφορά.

Στη συνέχεια, ο Σερκλ εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας τη στην άσφαλτο.

Το «μοντέλο ποδιών» χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς υπέστη εγκαύματα από τριβή στο οδόστρωμα, μώλωπες στην πλάτη, τα χέρια και το στήθος, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο «λάτρης των ποδιών» συνελήφθη την Πέμπτη όταν επιχείρησε να κλείσει ξανά δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο. Ο Σερκλ κατηγορείται για εγκληματική σωματική βλάβη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος κατά την προσαγωγή του στο δικαστήριο.

«Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο», είπε το μοντέλο στο Local 10.

«Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους με φετίχ ποδιών, προφανώς, αλλά κανείς δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο», πρόσθεσε.

«Με τη χάρη του Θεού, είμαι ακόμη ζωντανή σήμερα».