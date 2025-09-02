Συγκλονίζει μια νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 20χρονη φοιτήτρια, που έπεσε νεκρή από τον πρώην φίλο της, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το έγκλημα έγινε το Σάββατο το βράδυ στο Μίσιγκαν και συγκεκριμένα σε συγκρότημα διαμερισμάτων. Θύμα η Σάρα Κάρολ και δράστης ο πρώην φίλος της Λίνκολν, για τον οποίο δεν έχουν δημοσιευτεί περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η κοπέλα διατηρούσε σχέση για περίπου ένα χρόνο με τον άνδρα, μέχρι πού τον χώρισε, εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς του.

Ο άνδρας αρνούμενος να αποδεχτεί τον χωρισμό, την παρενοχλούσε για να επιστρέψει και για τουλάχιστον δύο μήνες την παρακολουθούσε σε καθημερινή βάση, με την κοπέλα να ζητάει περιοριστικά μέτρα.

Η Σάρα Κάρολ

Το δημοσίευμα έγραψε πως ο δράστης εισέβαλε μέσα στο διαμέρισμα της Σάρα και χρησιμοποιώντας καραμπίνα την πυροβόλησε πάρα πολλές φορές. Στη συνέχεια, κάλεσε την αστυνομία ενημερώνοντας για τη δολοφονία, έκλεισε το τηλέφωνο και αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του.

Η οικογένεια του δράστη υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι γονείς της δολοφονημένης κοπέλας ζητούν δικαίωση.

«Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να προσπαθείτε να μπείτε στον κόσμο τους. Πολλά κακά δεν μπορούν να τα αντιληφθούν και όταν γίνει μπορεί να είναι αργά», είπε η μητέρα της κοπέλας μιλώντας σε δημοσιογράφους.