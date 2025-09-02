Μάχη να μην τυφλωθεί τελείως δίνει ένας άνδρας 46 ετών, καθώς ένας εξαγριωμένος οδηγός τού ξερίζωσε τα μάτια στη μέση του δρόμου, επειδή προηγουμένως εμπόδισε την προσπέραση του.

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στο Βερμόντ το όχημα του 44χρονου Aaron Williams διασταυρώθηκε με εκείνο που οδηγούσε ο Ronnie Bushway.

Ο 44χρονος επιχείρησε να προσπεράσει αντικανονικά χωρίς επιτυχία, με τον 46χρονο να στρίβει κανονικά και να συνεχίζει την πορεία του.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο δράστης ξεκίνησε να ακολουθεί το θύμα και σε μια φαινομενικά ερημική ευθεία, πήγε μπροστά, πάτησε απότομα φρένο και τον σταμάτησε στη μέση του δρόμου.

Ο Aaron Williams

«Είσαι παλαβός; Τι κάνεις εκεί;», φώναζε στο θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το υλικό από την κάμερα που είχε στο όχημά του ο Bushway.

Ο 46χρονος χωρίς να έχει καταλάβει τι έγινε, βγήκε από το αμάξι για να απαντήσει στον εξαγριωμένο 44χρονο και τότε εκείνος τού επιτέθηκε. Βάζοντας τους αντίχειρες στα μάτια του 46χρονου, τού ξερίζωσε τα μάτια και εξαφανίστηκε, αφήνοντας αιμόφυρτο τον Bushway.

Κόσμος που είδε την επίθεση, έσπευσε να βοηθήσει το θύμα και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία δεν άργησε να φτάσει στα ίχνη του Williams.

Ο Ronnie Bushway

Ο Williams είναι προφυλακιστέος και περιμένει τη δίκη του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σε μια πρώτη ψυχιατρική εξέταση δεν εντοπίστηκε κάποιο ζήτημα, οπότε και αναμένεται να δικαστεί χωρίς ελαφρυντικά.

Από την άλλη, το θύμα διεξάγει διαδικτυακό έρανο για να καλύψει τα υπέρογκα ιατρικά έξοδα, καθώς πρέπει να υποβληθεί σε πολλά χειρουργεία για να μη μείνει τελείως τυφλός, ενώ ταυτόχρονα έμεινε άνεργος, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί στην κατάστασή του.