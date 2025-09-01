Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, φαίνονται έτοιμα να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού σε ψηφοφορία μομφής στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι αμετάκλητοι στην επιθυμία τους να εκμεταλλευτούν την εμβάθυνση της πολιτικής κρίσης για να πιέσουν για κοινοβουλευτικές εκλογές και την παραίτηση του προέδρου Εμάνουελ Μακρόν.

Επιχειρώντας να εφαρμόσει μια ιδιαίτερα αντιδημοφιλή δημοσιονομική περικοπή ύψους 43,8 δισ. ευρώ, ο Μπαϊρού και ο Μακρόν στοιχημάτισαν ουσιαστικά ότι η Λεπέν —η οποία ηγείται του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος στη Εθνοσυνέλευση— θα συναινούσε, όταν προκήρυξαν την ψηφοφορία μομφής την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπήρχε κάποια λογική σε αυτό το στοίχημα. Καθώς η Λεπέν απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, που θα εξεταστεί σε έφεση μόλις του χρόνου, γιατί να ρισκάρει τη βουλευτική της έδρα προκαλώντας πιθανές εκλογές; Δεν θα ήταν προτιμότερο να αφήσει το στρατόπεδο Μακρόν να αναλάβει το πολιτικό κόστος των επώδυνων περικοπών;

Η Λεπέν, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Λίγο μετά την ανακοίνωση για την ψηφοφορία μομφής, δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού και απέδωσε τα οκτώ χρόνια του «μακρονισμού» στην απειλή για την επιβίωση της Γαλλίας. Έτσι τερματίστηκαν οι φήμες ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Μπαϊρού και Λεπέν. Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λοράν Γιακομπέλι επέμεινε ότι δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχει αμφιβολία ως προς τη στάση της Λεπέν.

«Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλοι είναι τόσο αξιοκαταφρόνητοι όσο και οι ίδιοι», είπε. «Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν τη Μαρίν Λεπέν, που δεν είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό». Ενώ πολλοί υπέθεσαν ότι ο Μπαϊρού είχε “τεστάρει τα νερά” με τη Λεπέν πριν προκηρύξει τη ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί στην πραγματικότητα δεν το έκανε. Σημείωσε —μάλλον αδέξια σε συνέντευξή του στο TF1— ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές».

Η Λεπέν αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν σταμάτησε να εργάζεται το καλοκαίρι.

Τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν επίσης αμέσως την πρόθεσή τους να καταψηφίσουν τον Μπαϊρού. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνησή του δύσκολα θα σωθεί, εκτός και αν υπάρξει σημαντική αλλαγή από αρκετούς βουλευτές. Ο Μπαρντελά και η Λεπέν αναμένεται να συναντήσουν τον Μπαϊρού την Τρίτη, αλλά τα μηνύματα από τον Εθνικό Συναγερμό καθιστούν απίθανη μια συμφωνία.

Αν πέσει ο Μπαϊρού, ο Μακρόν έχει ελάχιστες καλές επιλογές για αντικαταστάτη του, αν και φημολογείται ότι θα στραφεί στον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνί. Ο Εθνικός Συναγερμός και άλλοι που ζητούν νέες εκλογές υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί κεντροδεξιοί και κεντρώοι πολιτικοί απέτυχαν να τερματίσουν την πολιτική κρίση που ξεκίνησε από την ατυχής πρωτοβουλία του Μακρόν για πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σε δημοσκόπηση μετά το διάγγελμα του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων υποστήριξε την επιστροφή στις κάλπες, με το ποσοστό να φτάνει το 86% στους ψηφοφόρους του Εθνικού Συναγερμού.

Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι νέες εκλογές ίσως φέρουν και πάλι αδιέξοδο στη Βουλή. Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει δε πραγματικά εκλογές είναι ερώτημα. Η απρόσμενη περσινή ψηφοφορία οδήγησε στο σημερινό πολιτικό αδιέξοδο και άφησε βαθιά τραύματα στο στρατόπεδό του.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 29χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, έχει επανειλημμένα ζητήσει την παραίτηση του Μακρόν παρά τις νομικές περιπέτειες της μέντοράς του — κάτι που δύσκολα θα έκανε αν δεν είχε την έγκριση της Λεπέν. Η Λεπέν εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή στη στρατηγική επικοινωνίας του κόμματος, που προσπαθεί να βελτιώσει μετά τον χειρισμό της διαδοχής της αμέσως μετά την καταδίκη.

Μία θεωρία είναι ότι η Λεπέν έχει αποδεχθεί ότι δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για πρόεδρος στο άμεσο μέλλον και εξετάζει το ενδεχόμενο ο Μπαρντελά να την ορίσει πρωθυπουργό, αν είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για το προεδρικό αξίωμα και κερδίσει.

Ο Γιακομπέλι , εκπρόσωπος του κόμματος, το αρνείται κατηγορηματικά. «Η Μαρίν Λεπέν δεν εγκαταλείπει ποτέ», είπε. «Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα». Αν υπάρξει νέα ψηφοφορία —προεδρική ή κοινοβουλευτική— η Λεπέν σχεδιάζει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες οδούς για να είναι υποψήφια.

Μετά από ένα διάστημα σοκ μετά την δικαστική απόφαση, η ακροδεξιά ηγέτης άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς την άνοιξη, όπως ανέφεραν δύο πηγές το καλοκαίρι. Οι στενοί συνεργάτες της Λεπέν επικεντρώνονται σε μία ακόμα νομική διαδρομή για να μπορέσει να κατέβει, αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα της απαγόρευσης συμμετοχής της στις εκλογές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

«Διερευνούμε προφανώς όλες τις νομικές οδούς ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης η Μαρίν Λεπέν να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα», δήλωσε ο Μπαρντελά στην TF1. «Υπάρχει νομική διαδρομή και, παρόλο που είναι στενή, η Μαρίν Λεπέν μάχεται για αυτή».