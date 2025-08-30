Η εκδρομή του Στίβεν Κένεντι και της συζύγου του στο Ντόρσετ της Αγγλίας, που είχε προγραμματιστεί για να γιορτάσουν τόσο την ανάρρωσή του από τον καρκίνο όσο και την 40ή επέτειό τους, εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό εφιάλτη.

Αιτία ήταν η Σαμάνθα Γουίλιαμσον, πρώην μοντέλο και βασίλισσα ομορφιάς, η οποία σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε στον Στίβεν κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου.

Η 44χρονη πλησίασε το ζευγάρι και άρχισε να εκδηλώνει σεξουαλικές διαθέσεις προς τον Στίβεν. Όταν εκείνος προσπάθησε να την απομακρύνει, η συμπεριφορά της έγινε βίαιη: πέταξε ποτά και ένα κερί στο τραπέζι, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στη σύζυγό του. Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δύο βρέθηκαν στο πάτωμα, με τη Γουίλιαμσον να φτύνει και να τραυματίζει τον Στίβεν.

Παρά τη σοβαρότητα του επεισοδίου, η αστυνομία δεν προχώρησε σε σύλληψη, περιοριζόμενη στο να τη συνοδεύσει στο σπίτι της. Αργότερα παραπέμφθηκε για σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε έξι μήνες κοινωνικής εργασίας και χρηματική αποζημίωση 1.000 λιρών προς τον Στίβεν. Το θύμα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, θεωρώντας ότι η ποινή ήταν υπερβολικά επιεικής και τονίζοντας πως αν η ίδια συμπεριφορά είχε εκδηλωθεί από άντρα, η αντιμετώπιση θα ήταν πολύ αυστηρότερη.

The moment drunken woman sexually assaulted man as he celebrated cancer all-clear at upscale restaurant. As he speaks out to say: 'I felt violated… if she was a man, she'd be locked up' https://t.co/EW8mYoqktP — Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2025

Η Γουίλιαμσον, η οποία στο παρελθόν είχε μια λαμπρή καριέρα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της, έχοντας ήδη περάσει δύσκολες περιόδους τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. Η υπεράσπισή της απέδωσε το περιστατικό σε προβλήματα ψυχικής υγείας και στην εξάρτησή της από το αλκοόλ, ωστόσο ο Στίβεν επιμένει πως η τιμωρία της ήταν ανεπαρκής.