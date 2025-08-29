Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν επιβάτη να τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε τερματικό σταθμό αεροδρομίου, αφού τσακώθηκε με τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να αγοράσει εισιτήρια πτήσης.

Όπως σημειώνει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αλμάτι, στο Καζακστάν. Σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας, ο οποίος φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ και μπουφάν και φέρεται να ήταν μεθυσμένος, στεκόταν σε γκισέ του αεροδρομίου όταν ξαφνικά τυλίχτηκε στις φλόγες.

Στη συνέχεια φαίνεται να τρέχει ουρλιάζοντας στον χώρο του τερματικού πριν καταρρεύσει στο πάτωμα, ενώ εργαζόμενοι έσπευσαν να τον σώσουν χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα. Ο επιβάτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με τα ρούχα του να έχουν καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου δήλωσε στο Tengrin News ότι ο άνδρας παρακαλούσε να βρει πτήση, καθώς είχε χάσει το τρένο για το σπίτι του. Μπήκε σε ένα γραφείο και ζήτησε ένα τηλέφωνο για να καλέσει τη σύζυγό του και στη συνέχεια, μετά από καβγά μαζί της, άρχισε να περιλούζεται με βενζίνη. Στη συνέχεια, επέτρεψε σε έναν εργαζόμενο να φύγει από το γραφείο πριν βάλει φωτιά στον εαυτό του, είπε ο υπάλληλος.

«Μερικοί λένε ότι μπορεί να ήταν μεθυσμένος», δήλωσε ένας αστυνομικός στο Tengrin News. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ο άνδρας κατάφερε να μεταφέρει βενζίνη μέσα στο αεροδρόμιο, ωστόσο εκτιμάται ότι την προμηθεύτηκε από κοντινό πρατήριο καυσίμων.