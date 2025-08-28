Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ο Τζορτζ Σόρος και ο γιος του Άλεξ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος «RICO», ώστε να κατηγορηθούν για ενέργειες κατά του αμερικανικού κράτους.

Ο Ρεπουμπλικανός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social υποστήριξε ότι ο Ουγγρο-αμερικανός επιχειρηματίας προσπαθεί να διαλύσει τις ΗΠΑ ενισχύοντας βίαιες διαδηλώσεις, ειδικά σε περιοχές που εκλογικά είναι προπύργια των πολιτικών του αντιπάλων.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν άλλο την Αμερική, χωρίς ποτέ να της δώσουν ούτε μια ευκαιρία να “ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ” και να είναι “ΕΛΕΥΘΕΡΗ”. Ο Σόρος, και η ομάδα των ψυχοπαθών του, έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!», έγραφε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Στη συνέχεια, ζήτησε εφαρμογή του νόμου «RICO» που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μάλιστα, ο Τραμπ έχει έρθει αντιμέτωπος με αυτό τον νόμο, όταν κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020 στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Σύμφωνα με τους Financial Times η επίθεση του Τραμπ στον Σόρος προκαλεί εντύπωση λόγω χρονικής συγκυρίας και μόνο. Ο επιχειρηματίας, επειδή είναι Εβραίος που επέζησε το Ολοκαύτωμα και δεκαετίες αργότερα έγινε δισεκατομμυριούχος κατηγορείται συχνά από την ακροδεξιά πως προσπαθεί να καταστρέψει τον κόσμο. «Είναι εξωγήινος, ερπετόμορφος» κτλ είναι μερικές ανυπόστατες ακροδεξιές θεωρίες που έχουν αναπαραχθεί, βασιζόμενες σε χαμηλής ανάλυσης φωτογραφίες του διαδικτύου και βίντεο του YouTube.

Η επίθεση λοιπόν δεν προκαλεί έκπληξη από πολιτική άποψη, αλλά από χρονική συγκυρία. Ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί στον Σόρος την περίοδο που κυνηγάει τους πολιτικούς του αντιπάλους, είτε επειδή τον κατακρίνουν δημιουργώντας πρόβλημα, είτε για να δημιουργηθεί προηγούμενο και να γλιτώσει τις δικαστικές του περιπέτειες.

Π.χ.Πρόσφατα ο Τραμπ έβαλε το FBI να κάνει έφοδο στο σπίτι του πρώην συνεργάτη του Τζον Μπόλτον, ο οποίος τον κατακρίνει συνεχώς, προδίδοντας τα κόλπα του και επηρεάζοντας αρνητικά τους ψηφοφόρους του.

Επίσης, πάλι πριν λίγο καιρό ο Τραμπ δήλωσε πως σκέφτεται να ασκήσει διώξεις κατά της Κάμαλα Χάρις και του Τζο Μπάιντεν. Με αυτό τον τρόπο σε περίπτωση που καταδικαστεί στις νομικές περιπέτειες που έχει, δημιουργείται προηγούμενο που θα επιτρέψει την καταδίκη των πολιτικών του αντιπάλων, ενώ αν οι αντίπαλοι πρόκειται να αθωωθούν, ενδεχομένως συμβεί και το ίδιο στη δική του περίπτωση.

Οι FT έγραψαν ότι η επιλογή του Σόρος δεν είναι τυχαία, καθώς ο επιχειρηματίας στήριξε το 2024 την προεκλογική εκστρατεία της εκλεκτής των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, προσφέροντας 85 εκατομμύρια δολάρια και τυχόν δίωξη του θα εξυπηρετούσε προσωπικά τον Τραμπ.