Ιρλανδός influencer δέχεται έντονη κριτική για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε μια φυλή στην Ινδονησία για ένα βίντεο στο TikTok.

Το βίντεο γυρίστηκε στην Παπούα, μια επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας που καλύπτει το δυτικό μισό του νησιού της Νέας Γουινέας.

Στο υλικό, που γυρίστηκε από τον ταξιδιωτικό influencer Dara Tah, μια ομάδα τουριστών επισκέπτεται τη φυλή με βάρκα και της προσφέρει αλάτι ως δώρο -μια χειρονομία που απορρίπτεται αμέσως όταν ένα από τα μέλη της φυλής, που κοίταξε με δυσαρέσκεια τους επισκέπτες.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονη αντίδραση, με αρκετούς να καλούν τον influencer να αφήσει τη φυλή ήσυχη.

Ο Tah, που χαρακτήρισε την ομάδα «φυλή κανιβάλων», είναι δημοφιλής προσωπικότητα στο διαδίκτυο και επιδιώκει να γίνει «ο μεγαλύτερος YouTuber της Ιρλανδίας».

Ο Tah δοκιμάζει επικίνδυνα κατόρθωματα για την ψυχαγωγία των θεατών του, από εργασία ανάμεσα σε μεταλλωρύχους θείου στο ηφαίστειο Kawah Ijen στην Ινδονησία, μέχρι τη διαμονή 50 ωρών σε υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα πυραύλων.

Έχει συγκεντρώσει πάνω από 827.000 συνδρομητές στο YouTube και 721.000 ακολούθους στο TikTok.

Στο βίντεο, ο Tah και η ομάδα των τουριστών έφτασαν με αγωνία στη ζούγκλα της Νέας Γουινέας.

Συνοδεύεται από άλλους εξερευνητές στη μικρή ξύλινη βάρκα, καθώς και από ντόπιο οδηγό, που φέρεται να γνώριζε τη φυλή.

Καθώς το σκάφος πλησίαζε στην όχθη, ένα μέλος της φυλής δείχνει τόξο και βέλος στους επισκέπτες, προκαλώντας πανικό.

«Νομίζω ότι μας δείχνουν τόξα και βέλη, φίλε», είπε ένας τουρίστας νευρικά. «Σοβαρά, αυτό είναι τρομακτικό», είπε ο Tah, σηκώνοντας το χέρι του στον αέρα για να δείξει πως έρχεται ειρηνικά. «Πραγματικά, είναι τεράστια τόξα», πρόσθεσε, εμφανώς τρομαγμένος.

Σε μια προσπάθεια να «κάνουν προσφορά» για να γίνουν ευπρόσδεκτοι, ο Tah έβγαλε πακέτα αλατιού για να τα δώσει. Κούνησε τα πακέτα στον αέρα πριν ρίξει λίγο αλάτι στο χέρι του.

Όταν όμως ένας από τους ηγέτες της φυλής -συνοδευόμενος από σκύλο- δοκίμασε λίγο από το αλάτι, το έφτυσε απογοητευμένος.

«Ω Θεέ μου, φαίνεται ότι δεν του άρεσε», είπε ο Tah. «Εντάξει παιδιά, ίσως να απομακρυνθούμε».

«Πρέπει να φύγουμε. Δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι. Είναι πολύ επικίνδυνο».

Καθώς η βάρκα απομακρυνόταν από την όχθη, ο TikToker είπε: «Δεν θα πω ψέματα, ήταν απολύτως τρομακτικό».

«Θα προσπαθήσουμε ξανά αύριο. Ευχηθείτε μας καλή τύχη», έγραψε ο Tah στη λεζάντα του βίντεο που έχει πάνω από μισό εκατομμύριο likes.

Στα σχόλια πολλοί εξέφρασαν την οργή τους για τον influencer που πλησίασε και γύρισε βίντεο με τη φυλή.

«Αφήστε τους ήσυχους και δεν είναι κανίβαλοι!» έγραψε κάποιος. «Δεν είναι κανίβαλοι, απλώς ζουν ειρηνικά», πρόσθεσε άλλος. «Αλλά γιατί είσαι εκεί έτσι κι αλλιώς;» ανέφερε ένα τρίτο σχόλιο.

Δεν είναι γνωστό ποια ακριβώς φυλή επισκέφτηκε η ομάδα. Η Παπούα φιλοξενεί πάνω από 250 διαφορετικές φυλές, καθεμία με τη δική της γλώσσα και πολιτισμό.

Η φυλή Asmat, που ζει στη Νότια Παπούα, αριθμεί περίπου 110.105 άτομα και έχει αποτελέσει αντικείμενο φημών περί κανιβαλισμού ανά τους αιώνες.