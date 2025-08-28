Την επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «απέλυσε» ο Λευκός Οίκος μετά την άρνησή της να παραιτηθεί εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με τις πολιτικές εμβολιασμού και τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία.

Οι δικηγόροι της Σούζαν Μονάρεζ, η οποία επιβεβαιώθηκε ως διευθύντρια του CDC πριν από λιγότερο από ένα μήνα, είχαν γράψει νωρίτερα την Τετάρτη στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι «δεν θα παραιτηθεί», προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν την είχε ενημερώσει για την απόλυσή της.

Το Reuters αναφέρει πως οι δικηγόροι της κατηγόρησαν τον γραμματέα του HHS, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη Μονάρεζ επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει «μη επιστημονικές οδηγίες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της υγείας.

Αυτή η νέα διαμάχη για τη θέση της Μονάρεζ έρχεται, σύμφωνα με τους Financial Times, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να απομακρύνει ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ονόματι Λίζα Κουκ. Ήδη πάντως έχει ξεκινήσει μια σαρωτική αναμόρφωση των αμερικανικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης υπό τον γραμματέα του HHS, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είναι σκεπτικιστής για τα εμβόλια.

Οι δικηγόροι της Μονάρεζ κατηγόρησαν την Τετάρτη τον Κένεντι και την κυβέρνηση Τραμπ ότι «οπλίζουν τη δημόσια υγεία για πολιτικό όφελος».

Οι FT γράφουν πως τρεις άλλοι αξιωματούχοι του CDC παραιτήθηκαν την Τετάρτη. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος του CDC, Ντέμπρα Χούρι, ο Δημήτρης Δασκαλάκης, επικεφαλής του τμήματος ανοσοποίησης, καθώς και ο Ντάνιελ Τζέρνιγκαν, κορυφαίος αξιωματούχος για τις μολυσματικές ασθένειες.

Όταν η Μονάρεζ ορκίστηκε ως διευθύντρια του CDC στις 29 Ιουλίου, ο Κένεντι επαίνεσε τα «αδιάψευστα επιστημονικά της διαπιστευτήρια».

Στην ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία, η Μονάρεζ υπερασπίστηκε επανειλημμένα τον Κένεντι. Ερωτηθείσα αν είχε διαφωνίες μαζί του, απάντησε: «[Αυτός] κάνει το σημαντικό έργο της ηγεσίας ενός πολύπλοκου οργανισμού. Υποστηρίζει την πρόληψη χρόνιων ασθενειών».