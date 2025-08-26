Δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια για τη σχέση τους, στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας.

Οι εικόνες από τη στιγμή που δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες μαστιγώνονταν δημόσια καταγράφηκαν σε σοκαριστικές εικόνες.

Οι δύο άνδρες δέχθηκαν από 76 χτυπήματα ο καθένας στη συντηρητική αυτή επαρχία, αφού κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο που λειτουργεί βάσει αυστηρού ισλαμικού νόμου, όπως γράφει η Daily Mail.

Καταδικάστηκαν σε μαστίγωμα επειδή αγκαλιάζονταν και φιλήθηκαν

Καταδικάστηκαν για παραβίαση της ισλαμικής νομοθεσίας, καθώς αγκαλιάζονταν και φιλιόντουσαν, κάτι που το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να οδηγήσει σε απαγορευμένες σεξουαλικές σχέσεις, σύμφωνα με το AP.

Η ομοφυλοφιλία απαγορεύεται στην Άτσεχ, η οποία εφαρμόζει εκδοχή της Σαρία (του ισλαμικού νομικού κώδικα), αλλά δεν είναι παράνομη σε άλλες περιοχές της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας του κόσμου.

Οι δύο άνδρες ήταν ανάμεσα σε 10 άτομα που μαστιγώθηκαν την Τρίτη σε πάρκο στην πρωτεύουσα της επαρχίας για διάφορα αδικήματα.

Μαστιγώθηκαν χωριστά με ραβδί από ρατάν μπροστά σε μικρό πλήθος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρών.

Οι αρχικές ποινές των 80 μαστιγώσεων μειώθηκαν κατά τέσσερις, λόγω των τεσσάρων μηνών κράτησης.

Τους βρήκαν σε τουαλέτα να φιλιούνται και τους μαστίγωσαν σε πάρκο – Αντιδρά η Διεθνής Αμνηστία

Τον Απρίλιο, η τοπική αστυνομία που επιβάλει τη Σαρία βρήκε τους δύο άνδρες μαζί σε δημόσια τουαλέτα του ίδιου πάρκου όπου αργότερα μαστιγώθηκαν, δήλωσε η Ρόσλινα Α. Τζαλίλ, επικεφαλής της αστυνομίας Σαρία στην Μπάντα Άτσεχ.

«Ένα μέλος του κοινού παρατήρησε ύποπτα άτομα και το ανέφερε», είπε. Η αστυνομία τούς βρήκε μέσα να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται. Πριν συναντηθούν στο πάρκο, είχαν έρθει σε επαφή μέσω εφαρμογής διαδικτυακών γνωριμιών, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την τιμωρία. Σε δήλωση, η περιφερειακή διευθύντρια ερευνών, Μοντσέ Φερέρ, ανέφερε:

«Αυτό το δημόσιο μαστίγωμα δύο νεαρών ανδρών βάσει του Ισλαμικού Ποινικού Κώδικα της Άτσεχ για συναινετική σεξουαλική σχέση είναι μια ανησυχητική πράξη κρατικά εγκεκριμένης διάκρισης και σκληρότητας. Η τιμωρία αυτή είναι μια φρικτή υπενθύμιση του θεσμοθετημένου στίγματος και της κακομεταχείρισης που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Άτσεχ».

Η δήλωση προσθέτει: «Καλούμε τις Αρχές της Άτσεχ και την κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας να σταματήσουν αμέσως αυτές τις ταπεινωτικές πρακτικές και να καταργήσουν όλους τους κανονισμούς που επιτρέπουν τέτοιες παραβιάσεις. Η περιφερειακή αυτονομία της Άτσεχ δεν πρέπει να έρχεται σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Την ίδια μέρα μαστιγώθηκαν επίσης τρεις γυναίκες και πέντε άνδρες, αφού κρίθηκαν ένοχοι για σεξ εκτός γάμου, στενή επαφή με άτομα του αντίθετου φύλου και διαδικτυακό τζόγο.

Το μαστίγωμα εξακολουθεί να έχει ισχυρή υποστήριξη στον πληθυσμό της Άτσεχ ως συνηθισμένη ποινή για αδικήματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ και η μοιχεία.

Η περιοχή άρχισε να εφαρμόζει τον θρησκευτικό νόμο μετά την παραχώρηση ειδικής αυτονομίας το 2001, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τζακάρτας να καταπνίξει μακροχρόνια αυτονομιστική εξέγερση.

Τον Φεβρουάριο, δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες ηλικίας 24 και 18 ετών μαστιγώθηκαν στην ίδια περιοχή.

Η τιμωρία τους παρακολουθήθηκε από αρκετά άτομα και ήταν η τέταρτη φορά που άνδρες τιμωρήθηκαν για ομοφυλοφιλία. Δέχθηκαν πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη και μόνο μετά από 20 λεπτά δόθηκαν διαλείμματα για νερό και περιποίηση των τραυμάτων τους.

Μετά το τελευταίο χτύπημα, ο ένας από τους δύο χρειάστηκε να μεταφερθεί, καθώς δεν μπορούσε να κινηθεί.

Στην Άτσεχ, το μαστίγωμα χρησιμοποιείται ως ποινή για μοιχεία, γυναίκες που φορούν στενά ρούχα, κατανάλωση αλκοόλ και μη συμμετοχή στην προσευχή της Παρασκευής.