Ο Χόρχε Κιρόγα, υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της Βολιβίας, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι, σε περίπτωση εκλογής του, δεν θα «εγκριθούν» οι συμφωνίες για τα κοιτάσματα λιθίου που είχε συνάψει η κυβέρνηση του απερχόμενου αριστερού προέδρου Λουίς Άρσε με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Οι συμβάσεις του Άρσε κι όλα όσα έκαναν δεν αναγνωρίζονται από μας (…) δεν θα εγκριθούν», είπε ο πρώην πρόεδρος (2001-2002), ο οποίος θα αναμετρηθεί με το απρόσμενο φαβορί, τον κεντροδεξιό γερουσιαστή Ροδρίγο Πας, στον δεύτερο γύρο, τον Οκτώβριο.

«Θα καταρτίσουμε συνολικό νόμο, παρόμοιο με αυτόν που έχει υιοθετηθεί για τους υδρογονάνθρακες», πρόσθεσε ο κ. Κιρόγα, που διαβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις θα γίνονται κατά τρόπο διαφανή, «χωρίς ευνοιοκρατία ούτε αποφάσεις σε διαδρόμους».

Το λίθιο είναι μέταλλο απόλυτα απαραίτητο για την κατασκευή μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων και άλλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Θεωρείται πλέον πόρος στρατηγικής σημασίας λόγω της ανάγκης να γίνει ο τομέας των αυτοκινήτων πιο οικολογικός, αν και η ανακύκλωση των αναλωθεισών μπαταριών συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα.

Τον Νοέμβριο του 2024 η Βολιβία υπέγραψε συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Hong Kong CBC Investment, θυγατρική του κολοσσού CATL, του ομίλου που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κόσμο στην παραγωγή μπαταριών λιθίου, για την ανέγερση δυο εργοστασίων συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων.

Και τον Δεκέμβριο του 2023 ο πρόεδρος Άρσε ανακοίνωνε συμφωνία με τη ρωσική κρατική εταιρεία Uranium One, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό της ατομικής ενέργειας Rosatom, για την κατασκευή πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα παραγωγής 14.000 τόνων λιθίου.

Οι δυο συμφωνίες μένει ακόμη να εγκριθούν από το κοινοβούλιο, στο οποίο όμως η πλειοψηφία μοιράζεται ανάμεσα σε υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Άρσε και του προκατόχου του Έβο Μοράλες.

Η Βολιβία υπολογίζει πως διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον πλανήτη, 23 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η ποσότητα που μπορεί να εξορυχθεί.

Στην καρδιά του «τριγώνου του λιθίου» –Χιλή, Αργεντινή, Βολιβία– εκτυλίσσεται παγκόσμιος ανταγωνισμός για το συγκεκριμένο μέταλλο. Αν και οι άλλες δυο χώρες πλέον επιβάλλονται ως παράγοντες κλειδιά, η Βολιβία δεν έχει ακόμη εδραιώσει τη θέση της.

Ο Πας διαβεβαιώνει πως δεν θα εφαρμόσει οικονομική πολιτική δραστικής «προσαρμογής» εν μέσω κρίσης

Ο υποψήφιος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία που θεωρείται φαβορί, ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, απέκλεισε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε κι αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, την εφαρμογή πολιτικών δραστικής «προσαρμογής» για να ξεπεραστεί η βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα αν εκλογή.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξει μετάβαση. Θα υπάρξει διαδικασία σταθεροποίησης, δεν θα τη λέγαμε προσαρμογή», είπε.

Ο κ. Πας συγκέντρωσε απρόσμενα το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της 17ης Αυγούστου (32%) και θα αναμετρηθεί τη 19η Οκτωβρίου με τον πρώην πρόεδρο της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα (26,7%).

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου της αριστεράς Λουίς Άρσε σχεδόν εξάντλησε τα αποθέματα συναλλάγματος του κράτους των Άνδεων για να υποστηριχτεί η πολιτική επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων. Ο πληθωρισμός, στο 25% σε ετήσια βάση, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 17 χρόνων.

Για να ανακουφιστεί η οικονομία πάντως ο κ. Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο κ. Κιρόγα.

«Ο κόσμος καταλαβαίνει πως πριν απ’ όλα πρέπει να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», είπε ο γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993).

Το σχέδιό του για τη «σταθεροποίηση» προβλέπει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 60%. Θέλει επίσης να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου καυσίμων, που θα επέτρεπε να εξοικονομηθούν, κατ’ αυτόν, περίπου 1,2 δισεκ. δολάρια.

Ο γερουσιαστής λέει επίσης πως θα «αναπροσαρμόσει» το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς στη μαύρη αγορά το δολάριο ανταλλάσσεται σε τιμή διπλάσια από την επίσημη και να προωθήσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό του συναλλάγματος στο εθνικό τραπεζικό σύστημα.

«Με στοχευμένα μέτρα είναι εφικτή η άμβλυνση της πληθωριστικής πίεσης», διαβεβαίωσε.

Πηγή:ΑΠΕ