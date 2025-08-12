Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απαίτησε χθες Δευτέρα την «άμεση απελευθέρωση» ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, μερικές ημέρες αφού η Μάρτα Λία Γκραχάλες συνελήφθη την Παρασκευή στο Καράκας και ανακοινώθηκε πως είναι αντιμέτωπη με δίωξη για «υποκίνηση μίσους» και «συνωμοσία με ξένη κυβέρνηση».

«Η οικογένεια και ο δικηγόρος της πρέπει να ενημερωθούν για την τύχη και τον τόπο κράτησής της. Τα ανθρώπινα δικαιώματά της πρέπει να γίνουν σεβαστά», επέμεινε η υπηρεσία της οποίας ηγείται ο Φόλκερ Τουρκ μέσω X.

Η Μάρτα Λία Γκραχάλες, επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης SurGentes, συνελήφθη την Παρασκευή, έπειτα από διαδήλωση υπέρ όσων φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της μετεκλογικής κρίσης στη Βενεζουέλα, μπροστά στα γραφεία της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα της χώρας, ανέφεραν ΜΚΟ.

Η SurGentes εξεγείρεται για τη διάλυση προηγούμενης διαδήλωσης υπέρ των φυλακισμένων, την 5η Αυγούστου, από «παρά-αστυνομική ομάδα περίπου 70 μελών», ή αλλιώς μελών «collectivos» –ομάδων πολιτών που συχνά συγκρούονται με αντιπολιτευόμενους διαδηλωτές– μπροστά στο ανώτατο δικαστήριο (TSJ).

Η εισαγγελία της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες πως σε βάρος της κ. Γκραχάλες εκδόθηκε «ένταλμα σύλληψης» για «ενέργειες εναντίον δημόσιων θεσμών» και της «κοινής ειρήνης».

Στις ταραχές μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024, στις οποίες επανεξελέγη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αλλά η αντιπολίτευση διατρανώνει πως κέρδισε εκείνη, σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι και συνελήφθησαν άλλοι 2.400. Περίπου 2.000 αποφυλακίστηκαν έκτοτε, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι εναπομείναντες κρατούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για «υποκίνηση μίσους» και «τρομοκρατία», οι οποίες επισύρουν ποινές μεταξύ 10 και 30 ετών κάθειρξης.

