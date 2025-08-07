Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε έναν άνδρα και μια γυναίκα αφού στο νοσοκομείο La Fe της Βαλένθια διαπιστώθηκε ότι το τρίχρονο παιδί τους είχε στο αίμα του ίχνη κοκαΐνης και χασίς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η σύλληψη των γονέων, ενός άνδρα 46 ετών και μιας γυναίκας 26 ετών, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου, μετά την αναφορά του περιστατικού από το νοσοκομείο, όπου το παιδί είχε μεταφερθεί με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Το παιδί βρίσκεται σε καλή κατάσταση και τελεί υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Κοινωνικών Υποθέσεων της Generalitat Valenciana, όπως ανέφεραν πηγές του αρμόδιου τμήματος. Η μελλοντική του κατάσταση θα εξαρτηθεί από τη δικαστική απόφαση και τις εκθέσεις σχετικά με την ικανότητα των γονέων να το φροντίσουν.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκατάλειψη ανηλίκου και παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιας υγείας. Την υπόθεση ανέλαβαν οι ειδικοί της ομάδας ανηλίκων (Grume) της Εθνικής Αστυνομίας, οι οποίοι την διαβίβασαν στον ανακριτή της Βαλένθιας, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιόν του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Levante-EMV, το παιδί παρουσίασε ξαφνικά σπασμούς και μυϊκή ακαμψία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.