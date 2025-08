Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ασάντι της νότιας Γκάνας, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες – μεταξύ αυτών τους υπουργούς Άμυνας και Περιβάλλοντος της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Άκρα με προορισμό την πόλη Ομπουάσι.

Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του προέδρου Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Άμυνας Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ βρήκαν τον θάνατο στο δυστύχημα.

Ghana Minister of Defense, other ministers die in helicopter crash. pic.twitter.com/kx54EDKwt1