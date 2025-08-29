Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή μηχανής μεγάλου κυβισμού, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής στην έξοδο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Θερμοπυλών.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Για αδιευκρίνιστους λόγους, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και στο σώμα, ενώ η μηχανή δεν έπαθε κάποια σοβαρή ζημιά.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ με μέριμνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επενέβη οδική βοήθεια για την απομάκρυνση του δικύκλου από το σημείο του ατυχήματος.