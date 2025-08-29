Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ