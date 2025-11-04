Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων στον Πειραιά, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για δύο άντρες και μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής, ηλικίας, 33, 23 και 21 ετών

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 31/10, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και αστυνομικού σκύλου. Είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση στοιχείων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και επιτήρηση των υπόπτων.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια στον Πειραιά εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και χρήματα.

Συγκεκριμένα, στην κατοικία δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν:

επτά συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 2.153 γραμμαρίων,

τρεις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2.130 γραμμαρίων,

δύο συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα»), βάρους 131 γραμμαρίων,

δύο περίστροφα, 62 φυσίγγια και ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Σε άλλη κατοικία βρέθηκαν ακόμη δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων.

Από το σύνολο των ερευνών κατασχέθηκαν:

2.153 γραμμάρια κοκαΐνης,

2.135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

131 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

δύο περίστροφα και 62 φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

μοτοσικλέτα,

δύο ζυγαριές ακριβείας,

πέντε κινητά τηλέφωνα,

61.225 ευρώ και 7.440 μπατ Ταϊλάνδης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.