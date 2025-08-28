Συγκινητικό ήταν το πρόσφατο επεισόδιο του βρετανικού «The Chase», καθώς ο παίκτης που κέρδιζε το ποσό των 115.000 ευρώ είχε πεθάνει από μια σοβαρή ασθένεια ένα μήνα πριν.

Ο 64χρονος Τιμ ΜακΚάρθι, πρώην καθηγητής από το Τίλντεσλι του Μάντσεστερ, πήρε μέρος στο τηλεπαιχνίδι μετά από προτροπή της οικογένειας του, καθώς φημιζόταν για το λαμπρό μυαλό του και το πάθος για τα κουίζ.

Ωστόσο, είχε διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια και ήξερε ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής, οπότε έκρυψε τη διάγνωση από την παραγωγή, προκειμένου να τον δεχτούν, έγραψε η Daily Mail.

Τα γυρίσματα έγιναν τον Οκτώβριο του 2024 και παρότι στην αρχή ο Τιμ πήγε άσχημα απαντώντας σωστά μόλις σε μία ερώτηση, στη συνέχεια διάλεξε τη μεγάλη προσφορά και στον τελικό σάρωσε.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, παρά το αρχικό μούδιασμα, στη συνέχεια απάντησε σωστά και τόσο γρήγορα που άφησε «άφωνη» την Chaser Τζένι Ράιαν. Ενδεικτικά, στον τελικό έδωσε 17 σωστές απαντήσεις και στο τέλος νίκησε, χάρη σε ερώτηση με «ελληνικό» άρωμα.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ρώτησε «ποια γεωλογική περίοδος έχει πάρει το όνομα της από την ελληνική λέξη για τον αριθμό τρία». Η Ράιαν απάντησε «Τριασική» που είναι και το σωστό, ωστόσο ο χρόνος είχε τελειώσει μέχρι να διατυπωθεί το ερώτημα, με τον Τιμ να κερδίζει 100.000 λίρες, περίπου δηλαδή 115.000 ευρώ.

Η νίκη του έμεινε κρυφή όμως, με βάση το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, με μόνο τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του να γνωρίζουν το μυστικό.

Πριν ένα μήνα, ο πρώην καθηγητής έφυγε από τη ζωή και η οικογένεια για να τον τιμήσει, παρακολούθησε στο νικητήριο επεισόδιο στην τοπική παμπ, μαζί με φίλους και γνωστούς.

Η Daily Mail έγραψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τιμ ΜακΚάρθι απασχολεί τον βρετανικό Τύπο. Το 2000 είχε γίνει πρωτοσέλιδο, όταν κέρδισε χιλιάδες λίρες σε στοίχημα με μαθητές του, οι οποίοι διακρίθηκαν σε μαθητικό διαγωνισμό.

Τότε, αντί να κρατήσει τα χρήματα, τούς έβγαλε έξω μαζί με τους υπόλοιπους καθηγητές και δώρισε τα υπόλοιπα χρήματα στο σχολείο, τονίζοντας ότι έβαλε το στοίχημα για να πεισμώσει τα παιδιά και να διακριθούν.