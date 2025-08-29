Ένα νέο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Ισραήλ.

Στο βίντεο καταγράφονται σοκαριστικές σκηνές, καθώς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, ένας πατέρας δολοφονείται μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Ο Γκιλ Ταάσα, όπως είναι το όνομα του άνδρα που εκτελείται, προσπαθεί να κρύψει τα δυο του παιδιά, τα οποία είναι όπως κι εκείνος μόνο με τα εσώρουχα. Όμως, όταν μπαίνει στην αποθήκη για να τα προστατεύσει, οι άνδρες της Χαμάς ρίχνουν μια χειροβομβίδα και τον σκοτώνουν.

Στη συνέχεια βγάζουν τα παιδιά τα οποία είναι τραυματισμένα και μέσα στα αίματα και τα οδηγούν πίσω στο σπίτι. Όσο τα παιδιά κλαίνε κι ζητάνε τον πατέρα και την μητέρα τους, οι εκτελεστές ανοίγουν το ψυγείο για να πιούν κάτι. Το ένα αγόρι φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει, καλεί σε βοήθεια και ρωτάει τον αδερφό του που είναι πολύ τραυματισμένος αν έχει χάσει την όρασή του.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, 1.195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς. 736 ισραηλινοί πολίτες (συμπεριλαμβανομένων 38 παιδιών), 79 ξένοι υπήκοοι και 379 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. 364 άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν ενώ παρακολουθούσαν το μουσικό φεστιβάλ Nova.