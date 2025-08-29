Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν, με συγκλονιστικά βίντεο να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ είναι άγνωστο αν κάποιος έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Σουλεβκέντ, στην περιοχή Χασαβγιούρτ, κατά την άντληση βενζίνης, όταν η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.

Σημειώνεται, πως το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα μοτίβο εκρήξεων σε σταθμούς στην περιοχή, ιδίως στην έκρηξη του 2023 στη Μαχατσκάλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 80, αναδεικνύοντας τα συνεχιζόμενα ζητήματα ασφάλειας στο Νταγκεστάν.