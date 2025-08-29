Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν, με συγκλονιστικά βίντεο να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ είναι άγνωστο αν κάποιος έχασε τη ζωή του.

💥 Massive explosion rocks a gas station in Dagestan, Russia. A huge fire blazes at the site, and locals are keeping their distance.



The cause and number of casualties are not yet confirmed, but two people are reported injured. pic.twitter.com/OoYHHpCA26 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 29, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Σουλεβκέντ, στην περιοχή Χασαβγιούρτ, κατά την άντληση βενζίνης, όταν η δεξαμενή αποσυμπιέστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.

В Дагестане произошел большой взрыв на автозаправке



Инцидент произошел в Хасавюртском районе в селе Сулевкент. На месте сильный пожар. По предварительным данным, пострадали два человека. pic.twitter.com/wX8yDdP2x3 — Вот Так (@vottak_tv) August 29, 2025

Σημειώνεται, πως το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε ένα μοτίβο εκρήξεων σε σταθμούς στην περιοχή, ιδίως στην έκρηξη του 2023 στη Μαχατσκάλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 35 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 80, αναδεικνύοντας τα συνεχιζόμενα ζητήματα ασφάλειας στο Νταγκεστάν.