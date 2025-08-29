Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι στη Χόικα του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία. Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν στην περιοχή 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Είναι η 8η φορά που ξεσπά φέτος πυρκαγιά στην περιοχή.

Οριοθετημένη η φωτιά στην περιοχή Αρετή, στην Ηλεία

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, καθώς και δύο εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ