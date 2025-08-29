Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών & Μεταφορών και στον Δήμο Αθηναίων, με αφορμή το μέλλον της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Τα συναρμόδια υπουργεία ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον εγκεκριμένο σχεδιασμό της ανάπλασης απαιτεί νέες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επικαλούμενα τη σημασία του χώρου ως τμήματος του κηρυγμένου αρχαιολογικού τοπίου και τη διέλευση του Τραμ.

«Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των υπουργείων.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων επιμένει πως «η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» και καλεί τα κόμματα και τους βουλευτές της πρωτεύουσας να τοποθετηθούν ανοιχτά.

Η ανακοίνωση των τριών υπουργείων για τη Βασιλίσσης Όλγας

«Τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών & Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων“, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ και τονίζει:

«Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της ”Ανάπλασης ΑΕ”, που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Επομένως, συνεχίζει η ανακοίνωση, «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες».

Δήμος Αθηναίων: «Η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες»

Αργότερα, ο δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση για το ζήτημα της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, με την οποία καθιστά σαφές ότι η δημοτική Αρχή δεν θα κάνει πίσω. Κάνει λόγο για «πρακτικές που αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο», λέει πως ο δρόμος «ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» και τέλος καλεί κόμματα και βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στο πλαίσιο του καταστροφικού ‘’Μεγάλου Περίπατου”, έκλεισε τη Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε ‘’privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους ‘’θεματοφύλακες του νόμου” για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

Μπακογιάννης: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει, κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς

Από την πλευρά του, ο Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο κατηγορεί τον Χάρη Δούκα για «κωλοτούμπα», αναφερόμενος σε παλιότερες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με τη Βασιλίσσης Όλγας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.