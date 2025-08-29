Επίσκεψη στην αποστρατικοποιημένη ζώνη στη μεθόριο Νότιας και Βόρειας Κορέας πραγματοποίησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδεία ανώτερων αξιωματικών από το UNC (United Nations Command).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυρία Κεφαλογιάννη είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά την λήξη του πολέμου της Κορέας και τη Συμφωνία Εκεχειρίας του 1953, καθώς οι πρόνοιες της εν λόγω συμφωνίας ισχύουν και σήμερα, τόσο ως προς το εδαφικό ζήτημα όσο και ως προς την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Αναδείχθηκε δε, ότι οι υφιστάμενες ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών είναι λεπτές.

Στη συνέχεια η κυρία Κεφαλογιάννη μετέβη στο μνημείο πεσόντων Ελλήνων στο Πολεμικό Μουσείο της Κορέας (Korean War Memorial) όπου κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Ακολούθως, ξεναγήθηκε στους χώρους του μουσείου, όπου υπάρχει ξεχωριστή προθήκη αφιερωμένη στη συμμετοχή του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στον πόλεμο της Κορέας.

Τέλος, η υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Μουσείου, Baek Seung-Joo. Η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε την αξία της θυσίας των Ελλήνων πεσόντων για την ελευθερία της Κορέας και συνεχάρη τον Πρόεδρο του μουσείου για την παρουσίαση και την έκθεση που τιμά όλους τους πεσόντες και υπενθυμίζει την αξία της ειρήνης και της δημοκρατίας στις νεότερες γενιές.

Ο κ. Baek Seung-Joo δήλωσε ότι αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα καθώς την έχει επισκεφθεί και τόνισε το σεβασμό του για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο της Κορέας και τις απώλειες που αυτή είχε.

Πηγή: ΑΠΕ