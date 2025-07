Τεχνικό πρόβλημα οδήγησε στην καθήλωση στο έδαφος των πτήσεων που θα αναχωρούσαν από το Λονδίνο, αλλά και το Εδιμβούργο και το Μπέρμινγχαμ.

Ο φορέας ελέγχου των πτήσεων (NATS) ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφάλειας πτήσεων περιορίζει τον αριθμό των πτήσεων που πετούν στην περιοχή του Λονδίνου.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS Swanwick, περιορίζουμε τον αριθμό των αεροσκαφών που πετούν στην περιοχή ελέγχου του Λονδίνου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, η οποία είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν καθυστερήσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει.

Οι μηχανικοί μας εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και συνεργαζόμαστε στενά με τις αεροπορικές εταιρείες για να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές.

Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να πούμε πόσο θα διαρκέσει μέχρι να επανέλθουν οι πτήσεις στο κανονικό τους πρόγραμμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση της πτήσης σας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

A technical issue impacting NATS is affecting all outbound flights across the UK. There are currently no departures from London Gatwick while the situation is being resolved.



We are working with NATS to resume flights as quickly as possible. Inbound flights are still landing at… pic.twitter.com/kKfZyV0i99