Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται σήμερα η Πορτογαλία, με δεκάδες δασικές πυρκαγιές να μαίνονται κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Η μάχη με τις φλόγες δυσχεραίνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, που αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί σήμερα το πρωί σε όλη τη χώρα, κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά, για να αντιμετωπίσουν περίπου δέκα μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Αρούκα, στην κεντρική Πορτογαλία, είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, με περίπου 500 πυροσβέστες και 175 χερσαία μέσα να έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή της.

28.07.2025#Portugal

There are 34 fires raging in the country due to high temperatures and strong winds. Six of them are major fires. The fire in Ponte da Barca, Alto Minho, is the longest-burning of all. There is a threat to residential buildings. 🎥Meteo Trás os Montes pic.twitter.com/dIQ72LMLcn