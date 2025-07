Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε σήμερα τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε, σχολιάζοντας τη νέα προθεσμία που έδωσε στη Ρωσία για να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας με την Ουκρανία.

«Ξεκάθαρη στάση και εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα από τον @POTUS (σ.σ. τον πρόεδρο των ΗΠΑ) – την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλά μπορούν να αλλάξουν διά της ισχύος για πραγματική ειρήνη», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την προσήλωσή του στη σωτηρία ζωών και στον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Today, there was an extremely significant statement by President Trump. And it is true: it is Russia who is doing everything to undermine peace efforts and drag out the war. Every night there are strikes, constant Russian attempts to hurt Ukraine. Indeed, peace is possible if we… pic.twitter.com/fIWyGkHF0q