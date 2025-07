Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στη Σαρδηνία, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε στην ορεινή περιοχή Ρίου Τρόττου, στα σύνορα Καστιάδας – Βιλασίμιους, εξαπλώθηκε με κατεύθυνση την ακτή, δημιουργώντας σκηνές πανικού.

Η πυρκαγιά, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια περιορισμού. Σύμφωνα με τη La Nuova, το άλλοτε καταπράσινο τοπίο μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε απανθρακωμένη έκταση.

Η κατάσταση έγινε κρίσιμη όταν ο πυκνός καπνός κάλυψε την παραλιακή ζώνη, προκαλώντας τρόμο σε εκατοντάδες λουόμενους. Πολλοί εγκλωβίστηκαν, καθώς οι δρόμοι διαφυγής είτε είχαν μπλοκαριστεί από τις φλόγες είτε ήταν απροσπέλαστοι λόγω καπνού. Η απομάκρυνση των τουριστών έγινε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αρκετούς να εγκαταλείπουν στην άμμο πετσέτες, ομπρέλες και προσωπικά αντικείμενα.

Όπως αναφέρει το Reuters κάποιοι λουόμενοι κατέφυγαν στη θάλασσα για να σωθούν, ενώ περίπου 200 άτομα διασώθηκαν από την Ακτοφυλακή με ταχύπλοα και φουσκωτές βάρκες. Μεταξύ των διασωθέντων ήταν μια έγκυος στον έκτο μήνα και ένα παιδί που έπασχε από άσθμα. Ευτυχώς, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Wildfire hits Sardinia, Italy!! 102 people including kids, fled by sea. Those burnt cars looks like the Hawaii incident, with similar charred frames and debris from the 2023 Maui fire! 😳😳 pic.twitter.com/PKt1CFwoqz