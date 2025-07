Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα δεκαεπτά τραυματίστηκαν στην ινδική πολιτεία Ρατζαστάν (δυτικά), όταν κατέρρευσε οροφή σχολείου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, ενώ δεκάδες άλλα εκφράζονται φόβοι πως παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πώς κάτοικοι είναι συγκεντρωμένοι γύρω από το σχολικό κτίριο, ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γερανό για να απομακρύνουν συντρίμμια.

Στο κρατικό σχολείο στη Τζαλαουάρ γίνονταν παραδόσεις μαθημάτων όταν το κατέρρευσε η οροφή και μέρος του, διευκρίνισαν ινδικά μέσα ενημέρωσης.

At least 4 students were killed and several are feared trapped after the roof of a govt primary #SchoolBuilding Collapse in #Jhalawar district of #Rajasthan on Friday morning.



Rescue operation underway.



In #RoofCollapse incident 4 killed, 17 injured : PTI#buildingcollapse pic.twitter.com/RGfx15Tkm9