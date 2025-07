Ένας ιδιοκτήτης ψαροταβέρνας στο Στόουκ-ον-Τρεντ της Αγγλίας, έλαβε μια απρόβλεπτη διάγνωση καρκίνου, όταν μια παράξενη αίσθηση μυρωδιάς τον οδήγησε στον γιατρό. Ο λόγος για μια επίμονη μυρωδιά καραμέλας, όπως αναφέρει η dailymail.

Ο 57χρονος Κώστας Φάντης, πατέρας τεσσάρων παιδιών άρχισε να παρατηρεί, περίπου μία φορά τον μήνα, μια γλυκιά μυρωδιά καραμέλας χωρίς προφανή λόγο. Μετά από σειρά εξετάσεων και βιοψία, διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2024 με γλοιοβλάστωμα IDH-wildtype σταδίου 4 – τον πιο επιθετικό τύπο καρκίνου του εγκεφάλου.

Ο γιος του, Αντώνης, 27 ετών, δήλωσε σχετικά: «Η ζωή μας ανατράπηκε. Η όσφρησή του άλλαξε και άρχισε να μυρίζει αυτή την παράξενη γλυκιά καραμέλα. Δεν του δώσαμε σημασία. Δεν γνωρίζαμε ότι μπορούσε να είναι σύμπτωμα κάτι τόσο σοβαρού».

Η ασυνήθιστη αυτή μυρωδιά ήταν το μοναδικό του σύμπτωμα.

«Είναι πραγματικά περίεργο γιατί δεν είχε ουσιαστικά άλλα συμπτώματα. Περιστασιακά μόνο εμφανιζόταν η μυρωδιά – γρήγορα και περίπου μία φορά τον μήνα. Τώρα γνωρίζουμε πως αυτές οι μυρωδιές ορίζονται ως μικρο-επιληπτικές κρίσεις. Διαρκούν λίγα δευτερόλεπτα χωρίς άλλες επιπτώσεις», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αρχικά, η οικογένεια υπέθεσε πως πρόκειται για επιστροφή της επιληψίας που ο Κώστας είχε στην παιδική ηλικία. «Του προτείναμε να κάνει μία μαγνητική. Δεν ανησυχούσαμε καθόλου, γιατί ήταν υγιέστατος». Ωστόσο, τον Απρίλιο, η διάγνωση άλλαξε τα πάντα. Ο Κώστας είχε καρκίνο εγκεφάλου τελικού σταδίου. Μετά τη βιοψία αποκαλύφθηκε ότι ο όγκος ήταν ανεγχείρητος.

View this post on Instagram

«Δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε. Ήμασταν φοβισμένοι και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό, ενώ δεν είχε συμπτώματα. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί να είσαι υγιής και παρ’ όλα αυτά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», λέει ο γιος του.

Έκτοτε, ο Κώστας υποβλήθηκε σε ραδιοθεραπεία και χημειοθεραπεία μέσω του NHS – τις μοναδικές θεραπείες που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η οικογένεια ξεκίνησε καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για εναλλακτικές θεραπείες στη Γερμανία.

«Το πρόβλημα είναι πως εδώ, το NHS προσφέρει μόνο ραδιοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στις θεραπείες για τα γλοιοβλαστώματα τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι τρομακτικό να διαγνωστείς γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές. Στις συναντήσεις με τους γιατρούς μάς λένε κατάμουτρα να ζήσουμε τη ζωή μας όσο καλύτερα γίνεται, με τον πιο σπαρακτικό τρόπο», σημειώνει ο Αντώνης

Το γλοιοβλάστωμα επηρεάζει περίπου 3.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και 12.000 στις ΗΠΑ ετησίως. Ο μέσος όρος επιβίωσης είναι 12 έως 18 μήνες, σύμφωνα με το Brain Tumour Charity. Μόνο το 5% των ασθενών επιβιώνει για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το 2018, η πολιτικός των Εργατικών, Ντέιμ Τέσα Τζάουελ, πέθανε από τη νόσο, ενώ και ο τραγουδιστής των The Wanted, Τομ Πάρκερ, πέθανε το 2023 μετά από 18μηνη μάχη με το γλοιοβλάστωμα σταδίου 4. Μετά τη διάγνωσή του, είχε δηλώσει «σοκαρισμένος» από τις περιορισμένες θεραπείες για την ασθένεια, ζητώντας «τεράστιες βελτιώσεις».

I suffered one extremely bizarre symptom before 'worst cancer diagnosis possible' https://t.co/kmnkZznLJy