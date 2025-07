Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αεροσκάφος της Delta Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αφού ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της απογείωσης.

Όπως θα δείτε το αεροσκάφος Boeing 767-400 κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες, όταν από τον αριστερό κινητήρα βγαίνουν φλόγες.

A Delta Air Lines flight bound for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after a reported engine fire, officials said.



The Boeing 767 engine caught fire shortly after takeoff around 2 p.m. Video from the ground captured the flames coming out from one of the engines.… pic.twitter.com/fm8ilJtzrk