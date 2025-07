Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι επικοινώνησε με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαρίστησε για την απόφασή του να ενισχύσει τη χώρα του με περαιτέρω παραδόσεις όπλων.

«Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Τον ευχαρίστησα για την ετοιμότητά του να στηρίξει την Ουκρανία και να συνεχίσει τη συνεργασία για να σταματήσουμε τους σκοτωμούς, πετυχαίνοντας μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε «ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ», αφότου ο ηγέτης των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα στείλει όπλα στο Κίεβο. Παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία 50 ημερών στη Μόσχα για να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας, απειλώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις.

I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people’s lives. This war continues solely because of Russia, because of Putin’s desire to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the “new normal.” We must never put up with this. Everything… pic.twitter.com/i16GSeTSqZ