Το νέο προωθητικό βίντεο των Ταλιμπάν για να παροτρύνουν τουρίστες να επισκεφτούν το Αφγανιστάν έχει μια νοσηρή αίσθηση του χιούμορ.

Το διαφημιστικό βίντεο ξεκινάει με Αμερικανούς ομήρους με σακούλες στο κεφάλι και έναν Ταλιμπάν να λέει: «έχουμε ένα μήνυμα για την Αμερική». Τότε ο Αμερικανός βγάζει τη σακούλα από το κεφάλι και με ένα πλατύ χαμόγελο λέει «καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν».

Σε αυτό το βίντεο υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με την επική ταινία «Borat». Πολλοί χρήστες του X βρίσκουν το βίντεο «έξυπνο» και «ευρυματικό», λέγοντας ότι οι Ταλιμπάν επέλεξαν επιθετικό μάρκετινγκ για να προμοτάρουν τη χώρα τους, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για νοσηρή αίσθηση του χιούμορ.

Δείτε το βίντεο:

✈️ Afghans invite US tourists to visit four years on from fall of Kabul



Locals are rebranding the war-torn country as a destination for adventurous travellers



Find out more ⬇️https://t.co/kKQoNQsIBI pic.twitter.com/ldJEFWrRAF