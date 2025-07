Εκτεταμένο μπλακ άουτ έπληξε σήμερα το πρωί την Τσεχία, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην Πράγα αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας.

Η λειτουργία του μετρό διακόπηκε, δεκάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ, ενώ μέσα μαζικής μεταφοράς και σιδηροδρομικές γραμμές σταμάτησαν να λειτουργούν, σύμφωνα με το Daily Express.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στην Πράγα, Μίροσλαβ Ρεζάτς, δήλωσε πως «δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ανελκυστήρες σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, ενώ αναστάτωση προκλήθηκε και από βλάβες σε ΑΤΜ, με αποτέλεσμα προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές».

Σε επίσημη δήλωσή του, ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας, Μάρτιν Κούπκα, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπές ρεύματος στις περιοχές Πράγα, Κεντρική Βοημία, Ούστι ναντ Λάμπεμ, Χράντετς Κράλοβε και Λίμπερετς».

Blackout in Prague, Czechia right now! All power out, including this mall Palladium! pic.twitter.com/v3fb8yIAbw

«Τα τρένα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια έχουν σταματήσει σε πολλές γραμμές. Ζητάμε από όλους τους επιβάτες κατανόηση και υπομονή. Οι μηχανικοί εργάζονται για την αποκατάσταση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο της Πράγας λειτουργεί κανονικά, ενώ οι σήραγγες των αυτοκινητοδρόμων παραμένουν ανοιχτές.

Massive power outage hitting Prague and large parts of Bohemia. In the city, trams and metros not running, many emergency calls for people stuck in elevators.



Millions are affected. How quickly the system can collapse without precious energy. pic.twitter.com/t3Hht6yDjf