Μία γυναίκα συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε πτήση με προορισμό το Κάνσας Σίτι από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης, αφότου επιτέθηκε σε μια άλλη γυναίκα.

Η 32χρονη, που στο βίντεο φαίνεται να είναι εμφανώς μεθυσμένη, άρχισε να βρίζει και να φτύνει άλλους επιβάτες, ενώ τράβηξε ακόμα και τα μαλλιά μιας γυναίκας πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από την Αστυνομία.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.



32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.



