Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια «ευρείας κλίμακας» σειρά επιθέσεων την Κυριακή, στοχεύοντας αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στο Ιράν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι επιθέσεις κατέστρεψαν υποδομές που ανήκουν στη Δύναμη Quds, στο Σώμα των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» (IRGC) και στον ιρανικό στρατό στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Πολυάριθμες εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε ολόκληρο το Ιράν αποτέλεσαν στόχο», ανέφερε ο IDF.

⭕️Iranian Regime weapon production sites haven been been struck and degraded.



Earlier today, the IDF completed a wide-scale wave of strikes on numerous weapon production sites belonging to the Quds Force, the IRGC and the Iranian military, in Tehran. pic.twitter.com/ioPBZAUVQ9