Ένα απειλητικό μήνυμα γραμμένο πάνω σε αυτοκίνητα και μια έκρηξη που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης συγκλόνισαν μια γειτονιά του Σίδνεϊ, με τις Αρχές να εξετάζουν σενάριο βεντέτας που κρατά περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με την DailyMail, δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές, όταν φωτιά ξέσπασε στις 2:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ήσυχη Burnell Street του Russell Lea, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει άγνωστο άτομο να πλησιάζει τα οχήματα, λίγο πριν αυτά τυλιχθούν στις φλόγες. Στο πλάι δύο εκ των αυτοκινήτων, αναγράφεται το υβριστικό μήνυμα: «F* you, you gr*b», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph.

Οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο οι ζημιές ήταν εκτεταμένες. Η επιθεωρήτρια της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κριστίν Μακντόναλντ, δήλωσε πως «ο βανδαλισμός δείχνει στοχευμένη ενέργεια».

