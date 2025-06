Μια νέα, περίεργη -και εν δυνάμει επικίνδυνη- τάση έγινε viral στην Κίνα, καθώς ηλικιωμένοι πολίτες σε δημόσια πάρκα κρέμονται από τον λαιμό τους σε ειδικές ζώνες για να ανακουφιστούν από τον πόνο στον αυχένα και να κοιμούνται καλύτερα.

Σύμφωνα με τη NewYork Post, η πρακτική αυτή που έχει γίνει viral μέσα από βίντεο στα social media, καταγράφει ενήλικες -κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας- να φορούν ζώνες σχήματος U κάτω από το πιγούνι, δεμένες σε δέντρα ή κάγκελα σε παιδικές χαρές. Οι συμμετέχοντες αιωρούνται αργά μπρος πίσω, σε μια ασυνήθιστη σκηνή που θυμίζει πείραμα φυσικής.

Την πρακτική «κρεμάσματος» εφηύρε ο 57χρονος Sun Rongchun από την πόλη Shenyang, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η πρακτική αυτή βοηθά στην αντιμετώπιση της αυχενικής σπονδύλωσης – μιας κοινής πάθησης που προκαλεί πονοκεφάλους, ζάλη και αϋπνία. Ο Rongchun έχει κατοχυρώσει εμπορικά τη συσκευή του (τις ζώνες σε σχήμα U) και εκπαιδεύει τους πολίτες στα πάρκα.

Ορισμένοι χρήστες των social media δηλώνουν ενθουσιασμένοι, αναφέροντας ότι τα συμπτώματά τους μειώθηκαν σημαντικά. «Έκανα αυτή την άσκηση για δύο χρόνια. Πλέον δεν έχω πόνο και κοιμάμαι καλύτερα», ανέφερε ένας χρήστης σε τοπικά μέσα.

In Shenyang, China, some people are trying a strange way to sleep better by gently swinging while hanging from their necks with a belt for a few minutes 😳🛌



