Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης, στο ισραηλινό κατεχόμενο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν, καθώς δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από συριακό έδαφος κατέληξαν σε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Αφότου ήχησαν οι σειρήνες στη Χισπίν και τη Ραμάτ Μαγκιμίμ στις 9:36 μ.μ., εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τη Συρία προς το ισραηλινό έδαφος και έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF. Οι εν λόγω οικισμοί βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Γκολάν, περιοχή που κατέκτησε το Ισραήλ το 1967 και προσάρτησε το 1981.

#Breaking || #Israel | #Syria #إسرائيل | #سوريا



Israeli strikes hit Syria which is a response to today’s shelling of Golan Heights. pic.twitter.com/clPs2iWYLo