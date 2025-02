Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πλήττοντας «παράνομα περάσματα» στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου στην περιοχή Ουάντι Χάλεντ, στην επαρχία Χομς, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι επιθέσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές, με την οργάνωση που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία να αναφέρει την πληροφορία αυτή.

attack on an unofficial crossing in Wadi Khaled, northern Lebanon

