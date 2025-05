Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε πλήγματα κατά «εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων» στην επαρχία Λαττάκεια της Συρίας.

Η Πολεμική Αεροπορία έπληξε επίσης εξαρτήματα πυραύλων επιφανείας-αέρος.

❗️🇮🇱⚔️🇸🇾 – Unconfirmed reports emerged of Israeli airstrikes targeting the Syrian cities of Tartus and Latakia.



Explosions were reported in Tartus on the Syrian coast, as confirmed by Al Arabiya sources, while Israeli warplanes allegedly struck the White Port area of Latakia in… pic.twitter.com/tPlX4BqZl4