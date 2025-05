Χαμός επικράτησε από τη νέα επιτυχία τρανς αθλήτριας σε σχολικούς αγώνες, καθώς διάφορες γυναίκες επιτέθηκαν στη μητέρα της, υποστηρίζοντας ότι «βάζει το αγόρι της» να αγωνίζεται απέναντι σε κορίτσια για να κερδίζει.

«Η ψυχική σου ασθένεια είναι επάνω στον γιο σου», λέει μια γυναίκα στη μητέρα της AB Hernandez, με μια άλλη να προσθέτει «αισθάνεσαι ωραία, που βάζεις το αγόρι σου να παριστάνει το κορίτσι;».

Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου, σύμφωνα με την Daily Mail. Επίσης, η αθλήτρια μετά από λίγο απάντησε τους επικριτές της, τονίζοντας ότι μπορεί να κέρδισε, ωστόσο έχασε σε άλλον αγώνα, καταλαμβάνοντας την 7η θέση.

«Τώρα τι έχετε να πείτε; Εδώ είμαι αγόρι ή κορίτσι», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Angry Mom confronts the mother of AB Hernandez – a male athlete who has been allowed to dominate female track and field events in California, stealing athletic awards and opportunities from young women.



These boys are being pushed by woke, narcissistic parents. pic.twitter.com/AreE3pkqvu